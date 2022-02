[아시아경제 이정윤 기자] 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 40,150 전일대비 1,150 등락률 +2.95% 거래량 54,627 전일가 39,000 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 현대건설기계, 지난해 당기순익 1264억원…전년比 1387%↑[CES2022] 정기선 "자율운항은 바다의 미래"임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close 가 1주당 1200원의 현금배당을 결정했다고 4일 공시했다.

배당금 총액은 228억6839만5200원, 시가 배당률은 2.98%다. 배당 기준일은 지난해 12월 31일이다.

