英정부 '전기·가스비 급등' 가계에 16조원 지원

[아시아경제 박병희 기자] 영국 정부가 에너지 비용 상승으로 어려움을 겪고 있는 가계를 돕기 위한 지원책을 3일(현지시간) 발표했다.

이날 주요 외신에 따르면 리시 수낙 영국 재무장관은 가계 지원에 90억파운드(약 14조6600억원)를 지원할 것이라고 발표했다. 오는 4월부터 가계 전기·가스비가 대폭 인상될 예정이어서 정부가 지원에 나서는 것이다.

에너지 독립규제기관인 가스·전력시장국(Ofgem)은 오는 4월부터 전기·가스의 상한액을 54% 인상할 방침이라고 밝혔다. 이에 따라 영국 가계의 연간 전기·가스비 평균 상한액이 4월부터 1971파운드로 오를 것으로 예상된다.

가스·전력시장국이 전기·가스 공급 상한액을 인상하는 이유는 생산비를 감당하지 못한 에너지 기업들의 파산이 속출하고 있기 때문이다.

영국은 1999년 전기·가스 소매 부분을 민영화했다. 가스·전력시장국은 민간 업체들이 가스와 전기료를 과도하게 인상하는 것을 막기 위해 1년에 두 차례, 4월과 10월에 상한액을 정해 발표한다.

지난해 여름 이후 주요 에너지원인 천연가스 가격이 급등하면서 약 30개 에너지 관련 기업이 파산했다. 생산비용은 치솟는데 요금을 마음대로 올릴 수 없었기 때문이다.

최근에도 우크라이나를 둘러싼 서방과 러시아의 갈등으로 천연가스 가격은 높은 수준을 유지하고 있다. 이에 가스·전력시장국이 전기·가스 상한액을 대폭 인상할 것으로 예상됐고 정부가 이에 맞춰 가계 지원 대책을 내놓은 것이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr