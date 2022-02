절기상 봄이 시작된다는 ‘입춘’인 4일 서울 명동 거리가 스산하다. 이날 정부는 코로나19 오미크론 변이 확산 속도를 늦추기 위해 6인까지 사적 모임 허용, 밤 9시 이후 영업을 제한하는 현행 사회적 거리두기를 2주 더 연장하기로 했다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.