'봄은 어디쯤 왔을까?' 폐업 점포에 붙은 입춘첩

4일 코로나19 신규 확진자가 사흘째 2만명을 넘은 가운데 정부가 6인까지 사적 모임 허용, 밤 9시 이후 영업을 제한하는 현행 사회적 거리두기를 2주 더 연장하기로 했다. 이날 김부겸 국무총리는 “설 연휴가 지나면서 오미크론 변이 확산세가 거침없이 상승하고 있다”며 “고심 끝에 이같이 결정했다”고 밝혔다. 향후 확산세가 더 거세질 수 있다는 점을 전제하면서도 상황에 따라 재조정도 가능하다고 언급했다. 이날 명동 거리는 스산했다. 임시휴업, 영업종료로 불 꺼진 건물들 사이에서 한 폐업 점포가 눈에 띄었다. 입춘대길(立春大吉), 건양다경(建陽多慶) 입춘첩이 붙었다. 멀게만 보였던 봄이 우리 곁으로 다가오고 있다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr