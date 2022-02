에이비엘바이오, 8일 유튜브 라이브 기업설명회 개최

[아시아경제 이관주 기자] 이중항체 전문기업 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 25,950 전일대비 2,400 등락률 -8.47% 거래량 1,516,362 전일가 28,350 2022.02.04 15:00 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]에이비엘바이오, 글로벌 트렌드 부합하는 원천기술…빅파마가 원하는 이중항체 기술에이비엘바이오, 오는 17일 기업설명회 개최“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 오는 8일 낮 12시 자사 유튜브 채널을 통해 기업설명회(IR)를 라이브로 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 설명회는 파킨슨병 치료제 후보물질 'ABL301'의 기술이전 계약 체결 이후 회사에 대한 관심이 높아지자 자사 주주를 비롯한 관심 있는 투자자들과의 소통의 장을 마련하는 차원에서 기획됐다.

에이비엘바이오는 이 자리에서 ABL301 계약의 의미, 주요 연구개발 현황, 회사의 단기·중장기 비전 등을 공유할 계획이다. 유튜브 실시간 채팅을 통해 들어온 질문과 건의사항 중 일부를 선정해 질의응답도 진행된다. 발표 및 질문 답변은 이상훈 대표가 직접 담당한다.

이 대표는 "활발한 소통을 통해 에이비엘바이오와 주주들 간의 신뢰 관계를 강화하고 주주가치를 제고하기 위해 기업설명회를 진행하게 됐다"며 "향후에도 이 같은 소통의 자리를 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.

한편 에이비엘바이오는 차세대 면역항암제와 퇴행성뇌질환 치료제를 개발 중인 이중항체 전문기업이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr