광주 아파트 붕괴 26층 매몰자 구조 난항…27층서 아래로 진입 시도

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 현대산업개발 신축 아파트 붕괴 사고 현장에서 2명의 매몰자 구조와 2명의 실종자 수색 작업이 겹겹이 쌓인 잔해물로 인해 난항을 겪고 있다.

중앙사고수습본부와 지역 사고통합수습본부는 현재 26층 지점에서 발견된 매몰자 구조를 위해 위층인 27층에서 바닥을 뚫고 접근을 시도하고 있다고 4일 밝혔다.

현재 28층 바닥이 일부 노출된 상태로 구조대원과 작업자들의 안전에 유의하면서 작업을 진행하고 있다.

다만 26층부터 잔해물이 많아 어려움 많은 것으로 알려진 가운데 기존 방법대로 위층에서 아래층으로 접근하는 게 가장 안전하고 빠른 방법인 것으로 판단하고 있다.

이날 수색·구조 작업에는 21개 기관 184명, 차량 38대, 구조견 4두, 드론 4대 등이 투입돼 총력을 기울이고 있다.

현대산업개발 측도 수색·구조 지원을 위해 추가 붕괴를 막기 위한 H빔, 잭서포트 등을 설치 완료했다.

전날에는 붕괴된 건물 남측 외벽이 최대 224mm까지 흔들린 것으로 파악됐다. 이에 대해 현산 측은 통제 가능한 범위 내로 불안전한 상태는 아니라고 설명했다.

한편 지난달 11일 오후 3시46분께 현대산업개발이 신축 중이던 광주 화정아이파크 201동 23~38층 외벽이 무너져 내렸다.

이 사고로 6명이 실종됐으며 이들 중 2명은 사망한 채로 수습, 2명은 위치가 파악됐지만 잔해물이 겹겹이 쌓여 구조가 지연되고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr