앱클론, 지난해 영업손실 102억원 공시

[아시아경제 이정윤 기자] 앱클론 앱클론 174900 | 코스닥 증권정보 현재가 14,200 전일대비 200 등락률 -1.39% 거래량 28,551 전일가 14,400 2022.02.04 12:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일앱클론, 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 5.09% ↑앱클론, 면역항암제 테마 상승세에 7.12% ↑ close 은 지난해 영업손실이 101억6581만1116원이라고 4일 공시했다.

아울러 당기순손실은 101억7443만2345원으로 공시됐다. 지난해 매출액은 전년 대비 8.9% 증가한 30억1805만4129원이라고 공시했다.

회사 측은 "혈액암 CAR-T세포치료제(AT101) 임상 준비에 따른 비용 증가"라고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr