아모레 장녀 서민정, 고급 화장품 브랜드 부서로 이동

[아시아경제 문혜원 기자] 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 장녀 서민정씨가 그룹전략실을 떠나 고급 화장품 브랜드 AP(아모레퍼시픽)팀으로 부서를 옮겼다.

4일 업계에 따르면 서씨는 올해 1월1일부터 아모레퍼시픽 럭셔리 브랜드 디비전 내 AP팀에서 근무하고 있다.

디비전은 아모레퍼시픽의 고급 화장품 브랜드를 담당하는 부서다. 아모레퍼시픽 매출에서 고급 화장품 비중이 50% 이상을 차지해 핵심 부서로 꼽힌다.

서씨가 합류한 AP팀은 아모레퍼시픽 사명과 동일한 브랜드 ‘아모레퍼시픽’을 주력으로 맡는다. 아모레퍼시픽은 회사 대표 브랜드인 설화수, 헤라보다는 인지도가 낮지만 그룹 내 핵심 럭셔리 브랜드로 꼽힌다. 서 씨는 새로운 부서에서 고급 화장품 브랜드의 마케팅 등 전반적인 관리를 통솔하게 된다.

앞서 서씨는 2017년 1월 아모레퍼시픽 경력사원으로 입사한 뒤 뷰티영업전략 본부, 그룹전략실 등에서 경력을 쌓았다.

현재 아모레퍼시픽은 팀장 이하 모든 직급을 없애 서씨에게 따로 직급은 없는 상황이다.

아모레퍼시픽 관계자는 “올해 서씨는 그룹전략실에서 AP팀으로 이동해 아모레퍼시픽 브랜드를 메인으로 담당하게 됐다”고 말했다.

