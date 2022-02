H+양지병원, '코로나19 호흡기전담클리닉' 지정

증상별 호흡기전담클리닉 2개소 운영

안전한 진료·검사환경 구축

[아시아경제 이관주 기자] 서울 서남부권 거점종합병원 에이치플러스 양지병원은 '코로나19 호흡기전담클리닉'으로 지정돼 기존 일반 호흡기질환 환자 진료 외 코로나19 의심 증상자 신속항원검사를 전담한다고 4일 밝혔다.

에이치플러스 양지병원은 '멀티형 호흡기전담클리닉'을 통해 감염 위험성을 최대한 낮추고자 발열 증상별 2곳의 호흡기전담클리닉을 운영, 코로나19 진단·검사 체계 전환을 고도화했다.

본관 1층 '제1 호흡기전담클리닉'은 일반 호흡기질환 환자 전용 진료 공간으로, 병원 내부로 환자가 들어오지 않고 외부에서 편리하게 바로 내원이 가능해 혹시 모를 감염원을 사전에 차단할 수 있다.

또 코로나19 신속항원검사 대상인 발열 호흡기환자 및 코로나 의심 환자 등을 위한 '제2 호흡기전담클리닉'은 엑스레이 부스가 있는 '워크스루 선별진료소'에 조성, 원스톱으로 진료 편의성과 환자 검사 안전성을 모두 갖췄다.

김상일 병원장은 "오미크론 변이가 확산되는 가운데 변경된 검사 진료체계 혼란을 최소화하기 위해 운영 매뉴얼과 시스템을 신속하게 정비하고, 환자 감염안전성 확보와 빠르고 안전한 진료 및 검사환경을 구축하겠다"고 말했다.

