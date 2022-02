송영길 대표 코로나 확진…한달여 남은 대선 민주당 비상

당대표, 모든 일정 중단 악재

주요 인사 접촉, 확산 우려

민주당 "공백 메울 방안 논의 중"

김혜경 과잉의전 논란도 계속

野 "李 셀프아웃 선언해야" 맹공

[아시아경제 이기민 기자, 박준이 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 코로나19 확진 판정을 받으면서 민주당에 비상이 걸렸다. 대통령 선거까지 한 달여를 앞두고 상임선대위원장인 송 대표가 양성 판정으로 모든 일정을 중단한 것이다. 설 연휴 이후 대선 지지율 반등을 모색하던 민주당은 이재명 대선 후보의 아내 김혜경씨 과잉의전 논란에 이어 또다시 악재를 맞게 됐다. 국민의힘은 김혜경씨를 향한 공세를 멈추지 않았다.

민주당은 4일 출입기자단에 문자를 보내 "송 대표는 PCR검사 결과 양성임을 통보받았다"며 "향후 방역당국의 지침을 철저히 따를 예정"이라고 밝혔다. 송 대표는 전날 코로나 증상이 의심돼 자가 진단키트 검사 결과를 받았고 양성 판정이 나오자 모든 일정을 취소한 채 PCR 검사를 받고 격리에 들어갔다. 전날에는 민주당은 박성준·장성철 의원 등 확진자가 잇따라 나오면서 전날 공보단 사무실을 폐쇄하고 소독한 바 있다. 윤석열 국민의힘 대선 후보 선대본 측이 매일 소독·환기를 비롯해 자가진단키트 교부 등 방역 활동을 통해 아직까지 확진자가 나오지 않은 것과는 대조적이다.

민주당은 이재명 후보 배우자 문제와 함께 주요 인사들의 확진 사례가 이어지면서 대선 한 달을 앞두고 판세에 영향을 미칠까 전전긍긍하고 있다. 당에서는 송 대표와 접촉한 인사들의 검진행렬이 나타나고 있다.

송 대표는 전날 오전 KBS 라디오에 출연한 후 국회 본청 당 대표실에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석한 바 있다. 송 대표가 최근 이재명 후보와 접촉하지는 않았으나 최고위에 참석한 최고위원 등 당 지도부도 코로나19 검사를 받았거나 받는 중인 것으로 알려졌다.

양성 판정이 추가로 나올 경우 지도부의 유세는 당분간 어려워진다는 점에서 촉각을 곤두세우고 있다. 선대위 근무자 절반도 코로나19 확진 사례를 막기 위해 재택근무에 들어갔다. 민주당 선대위 관계자는 "송 대표의 공백을 메우고 정상적인 활동을 위한 방안을 마련하기 위해 논의하고 있다"고 말했다.

김혜경씨의 의전 논란은 여전히 확산세다. 최근 경기도청 7급 공무원 출신 A씨는 지난해 3월부터 10월까지 도청 비서실에서 일하면서 당시 도청 총무과 소속 5급 사무관 배모씨 지시를 받아 약 대리처방, 음식 배달, 아들 퇴원 수속 등 이 후보 가족의 사적 활동 의전 업무를 맡았다고 거듭 주장하고 있다. 김씨는 논란이 일자 이날부터 계획됐던 호남 방문 일정을 전면 취소하고 이 후보와 각각 사과 입장을 밝혔다. 민주당 관계자들도 배씨 개인의 일탈 문제라고 대응하면서 이 후보에게 논란의 불씨가 튀는 것을 막으면서 분위기 반전을 노리고 있지만 거듭된 의혹 제기로 돌파구를 찾지 못하고 있다.

일각에서는 배모씨의 12만원씩만 끊어서 결제하는 이른바 ‘카드깡’ 의혹 대화 내용, 대리 처방 의혹 등에 대한 녹취록을 연일 문제삼고 있다. 야당의 포화도 거세지고 있다. 김씨의 경기도 법인카드 사적 용도 이용 의혹 관련 감사에 나선 것에 대해 국민의힘은 ‘셀프 감사’라고 비판했다.

김기현 국민의힘 원내대표는 이날 대책회의에서 "드러난 의혹만으로도 집권남용, 권리행사방해죄, 공금횡령죄 등 범죄혐의가 적용된다"고 비판했다. 그러면서 "이 후보는 성남시장 시절 공금 횡령을 한 번만 저질러도 퇴출이라면서 ‘성남시 김영란법’을 운운한 사실이 있다"며 "경기도 감사쇼로 어물쩍 넘어갈 게 아니라 엄격한 원칙을 자신에게도 적용해 셀프 아웃 선언을 해야 마땅하다"고 질타했다.

이준석 국민의힘 대표도 CBS라디오에 출연해 "수사로 바로 전환해서 진행해야 될 부분이지 의혹 대상인 경기도가 자체 감사로 해결할 수 있는 문제가 아니다"며 공세 수위를 높였다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr