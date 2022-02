숲세권 대단지 '한화 포레나 청주매봉' 견본주택 열고 분양

한화건설이 충북 청주시 모충동 산 62-10 일원에 들어서는 아파트 단지 '한화 포레나 청주매봉'의 사이버 견본주택을 열고 분양에 나선다고 4일 밝혔다.

단지는 지하 2층~지상 29층, 21개 동, 전용면적 74~104㎡ 총 1849가구 규모이며, 타입별로 △74㎡A 246가구, △74㎡B 49가구, △84㎡A 896가구, △84㎡B 366가구, △104㎡ 292가구다.

매봉공원이 단지 바로 앞에 있다는 점이 특징이다. 총 29만 5764㎡ 규모의 매봉공원은 여의도공원 약 1.3배 면적에 달하며, 청주 최대규모 도시공원으로 개발될 예정이다. 특히 '산지형 공원'으로 기존 지형을 최대한 보존하면서, 부지 내 정원, 휴게쉼터, 다수의 숲속체력단련장 등이 마련될 예정이다.

전용 84㎡A·B 타입은 4베이(Bay) 판상형 평면으로 채광과 통풍이 우수하고, 확장시 'ㄷ자형 주방'이 적용된다. 전용 74㎡A·B 타입은 ㄱ자형 주방 작업대가 적용되며, 전타입 엔지니어드 스톤 주방 상판이 기본 제공된다. 전용 104㎡ 타입은 5Bay 판상형 평면으로 방 4개 구조로 안방에 드레스룸 2개소와 알파룸, 발코니 등을 갖춘다.

한화 포레나 청주매봉은 청주 원도심의 완성된 교통 여건도 누릴 수 있다. 차량 이용시 모충로, 청남로 등을 통해 청주 각 지역으로 이동할 수 있고, 경부고속도로, 중부고속도로 등 광역도로망 진입도 용이하다. 단지 인근 13개 노선이 운영되는 버스정류장도 있다. SK하이닉스, LG전자 등이 입주해 있는 청주일반산업단지, 다목적 방사광가속기 개발이 예정된 오창테크노폴리스 등 다양한 산업단지로의 직주근접 수혜도 예상된다.

인근 모충초, 운호중·고, 충북여중·고 등을 도보로 통학할 수 있고, 서원도서관, 남성중 인근에 위치한 학원가도 이용할 수 있다. 충북대, 서원대, 청주교육대 등도 가깝다.

오는 2월 14일 특별공급을 시작으로 15일 해당지역 1순위, 16일 기타지역 1순위, 17일 2순위 청약접수가 진행된다. 당첨자 발표는 2월 23일이며, 정당계약은 3월 14일부터 26일까지 진행된다.

코로나19 방역 지침에 따라 온라인 홈페이지를 통해 사이버 견본주택을 공개하며, 실제 견본주택은 당첨자 발표 후 사전 예약을 통해 관람할 수 있다. 입주는 2025년 하반기 예정이다.

