부산서 생활치료센터 입소 50대男 숨져, 경찰 사인 수사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19에 확진돼 부산의 한 생활치료센터에 거주하던 50대 남성이 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

유족은 병세가 악화했는데도 치료를 받지 못하고 숨졌다며, 여러 차례 병원 이송을 요구했지만 받아들여지지 않은 것으로 알려졌다.

4일 부산진경찰서에 따르면 지난 1일 오후 3시 23분께 부산진구의 한 생활치료센터에 입소 중이던 A씨가 숨진 채 발견됐다. 당시 청소하던 호텔 직원이 A씨를 발견해 경찰에 신고했다.

A씨는 확진 판정을 받고 지난달 25일 입소했다. A씨는 평소 고혈압과 고지혈증, 당뇨 등으로 약을 복용한 것으로 알려졌다.

한 유족은 “환자가 최근 배와 가슴이 아프다고 호소해 증세가 심해지고 있어 방역당국과 간호사에게 수차례 병원으로 옮겨달라고 요구했지만 이를 무시했다”고 주장했다.

유족에 따르면 A씨는 백신 2차 접종을 완료하고 3차 접종을 예약한 상태였다.

유족은 “A씨가 증상을 호소했지만 타이레놀과 소화제 정도만 처방해줬고 직접 가지고 간 약으로 버텼다”며 “갑자기 숨졌다는 연락을 받아 너무 억울하다”고 호소했다.

경찰은 A씨를 부검해 정확한 사망 원인 등을 조사할 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr