◆인사혁신처

<승진 및 파견>

▶국방대학교 파견 신인철 ▶국립외교원 파견 오영렬

<전보>

▶인재기획담당관 김수란 ▶인사조직과장 최선호 ▶적극행정과장 김남옥 ▶개방교류과장 이석희 ▶균형인사과장 구혜리 ▶성과급여과장 지윤경 ▶인재개발과장 윤미경 ▶복무과장 장선정 ▶재산심사기획과장 김도형 ▶재산심사관리과장 문일곤 ▶취업심사과장 유지만 ▶국가공무원인재개발원 관리자교육과장 양태원 ▶국가공무원인재개발원 스마트개발과장 권영민

<파견>

▶국립외교원 파견 안보홍 ▶통일연구원 파견 이경한 ▶세종연구소 파견 임영환 ▶KAIST 파견 한현덕

