보령제약 중앙연구소, 과기부 '안전관리 우수연구실 인증' 획득

[아시아경제 이춘희 기자] 보령제약은 자사 중앙연구소가 과학기술정보통신부가 주관하는 '안전관리 우수연구실' 인증을 받았다고 4일 밝혔다.

안전관리 우수 연구실 인증제는 대학·연구기관 등에 설치된 과학기술 분야 연구실의 안전 관리 역량을 강화하고, 안전 관리 표준모델의 발굴 및 확산을 위해 마련된 제도다. 전문가 인증 심사와 산·학·연 전문가로 구성된 인증심의를 거쳐 지정된다.

인증을 위해서는 최근 2년 이내 사고 발생이 없어야 한다. 또 연구실 안전환경 시스템(30점), 연구실 안전환경 활동수준(50점), 연구실 안전관리 관계자 안전의식(20점) 등 각각 분야에서 평점 80점 이상을 받아야 한다.

이번에 인증을 획득한 보령제약 중앙연구소 내 기기분석실험실은 각종 기기를 통해 원료·완제 의약품의 함량 및 유연물질에 대한 분석을 실시하는 공간이다. 보령제약은 연구실 안전강화를 위해 안전경영방침을 제정하고, 안전경영시스템을 구축하는 등 체계적인 안전관리 활동을 지속적으로 전개해왔다.

특히 적극적인 정밀안전진단 결과 개선과 안전 교육훈련을 강화하는 등 안전의식 부분에 대한 투자를 확대하고 있다. 이번 인증 과정에서도 이러한 부분이 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

김봉석 보령제약 연구개발(R&D)센터장은 “자발적인 안전의식과 명확한 시스템에 따른 연구실 운영이 이번 결실로 이어졌다”며 “'안전은 항상 진행형이자 미완성’이라는 생각으로 안전관리 체계를 더욱 강화해 연구실 안전환경을 끊임없이 개선해 나갈 것”이라고 말했다.

