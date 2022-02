[특징주]크래프톤 "너무 빠졌다"…신작 기대감에 완벽한 반등

[아시아경제 이선애 기자] 게임업체 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 294,000 전일대비 18,500 등락률 +6.72% 거래량 263,690 전일가 275,500 2022.02.04 10:28 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]크래프톤 '배그 뉴스테이트' 기대치 미달…신규작 2종 기대"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 우리사주 반대매매 위기에…장병규 크래프톤 의장 "책임감 무겁다" close 이 최근 과도한 주가 하락을 딛고 사흘째 상승세를 이어가는 중이다. 과도한 하락이라는 인식으로 매수세가 유입되고 있는 가운데 신작 기대감까지 받아 4일 5% 수준의 급등세를 보인다.

이날 오전 9시 51분 현재 크래프톤은 전 거래일 대비 5.44% 오른 29만5000원에 거래중이다. 장중 29만2000원까지 올랐다.

대신증권은 크래프톤에 대해 올해 신작 2종 출시가 기대된다며 투자의견 매수, 목표주가 40만원을 제시했다. 이지은 대신증권 연구원은 "올해 상반기에 언노운월즈의 신규 IP게임과 하반기 칼리스토 프로토콜이 출시될 예정"이라며 "두 게임 모두 글로벌 레퍼런스를 보유한 게임사들이 개발에 참여해 크래프톤의 실적 개선과 게임 IP 확대에 기여할 것"이라고 말했다.

한편 크래프톤은 전날 인도 스포츠게임 전문 개발사 노틸러스모바일에 65억원을 투자했다고 발표했다. 노틸러스모바일은 크리켓 게임을 개발하고 퍼블리싱하는 인도 스포츠 게임 전문 개발사다

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr