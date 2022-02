[아시아경제 이기민 기자] 송영길 더불어민주당대표가 4일 코로나19 PCR 검사 결과 양성 판정을 받고 모든 일정을 취소했다.

민주당 공보국은 이날 오전 출입기자단에 문자를 보내 "송 대표는 PCR검사 결과 양성임을 통보받았다"며 "향후 방역당국의 지침을 철저히 따를 예정"이라고 밝혔다.

앞서 송 대표는 전날 자가진단키트 검사 결과 양성 반응이 나타나 정확한 검사를 위해 PCR검사를 진행했다. 송 대표는 이날 라디오 출연, 국가인재 영입 발표식 참석 등 모든 일정을 취소했다.

민주당에서는 전날 오전 박성준·장철민 의원이 확진돼 서울 여의도 당사 공보단 사무실을 하루 폐쇄하고 소독 작업을 진행하기도 했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr