[특징주]에디슨EV, 쌍용차 첫 전기차 완판…계획대로 자금지원

에디슨EV가 강세다. 인수를 추진 중인 쌍용자동차가 출시한 준중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) '코란도 이모션'에 대한 기대감이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

4일 오전 9시52분 에디슨EV는 전날보다 9.38% 오른 2만7400원에 거래되고 있다.

에디슨모터스는 쌍용차에 운영자금 150억원을 지원했다. 에디슨모터스 관계사 에디슨EV는 "쌍용차에 운영자금 150억원을 대여한다"며 "당사가 참여하는 에디슨모터스 컨소시엄이 지난달 10일 쌍용차와 체결한 투자 계약에 따른 것"이라고 3일 공시했다.

에디슨모터스 컨소시엄은 인수 대금과 별개로 추가 운영자금 500억원을 지원하기로 쌍용차와 투자 계약을 체결한 바 있다. 에디슨EV가 우선 150억원을 지원하고 추후 350억원을 지원한다는 계획이다.

현재 에디슨모터스와 쌍용차는 공동 관리인 선임을 두고 대립을 하고 있다. 에디슨모터스는 자사 임원을 제3자 관리인으로 선임해달라고 법원에 요청했지만, 쌍용차 노사와 상거래 채권단은 관리인 추가 선임이 불필요하다는 입장이다.

한편 에디슨EV는 이날 연결재무제표 기준 작년 영업이익이 5억9600만원으로 흑자 전환됐다고 공시했다. 2020년에는 66억4800만원의 영업손실을 기록한 바 있다. 작년 매출은 전년 대비 140.7% 증가한 325억3700만원이다.

‘코란도 이모션’이 사전계약 3주 만에 초도물량 3500대를 넘는 초과계약을 달성하며 흥행을 예고했다. 쌍용차는 4일 국내 최초 준중형 전기 SUV 코란도 이모션을 출시하고 본계약을 실시한다. 쌍용차는 지난달 10일 코란도 이모션 사전계약을 받기 시작했으며 초도물량을 초과한 계약이 성사됨에 따라 배터리 공급업체인 LG전자·LG에너지솔루션 및 반도체 업체들과 협의해 공급을 확대할 계획이다. 차량 인도는 전기차 보조금이 확정되는 3월 이후 순차 진행할 예정이다.

