美약세 비켜간 코스피, 상승 출발

[아시아경제 황준호 기자] 미 증시의 하락에도 국내 증시는 상승 출발했다. 외국인과 기관 투자자의 유입이 이어지면서 증시는 상승 곡선을 그리고 있다.

4일 코스피는 전날 장보다 7.01(0.26%) 오른 2714.83에 출발했다. 이날 오전 9시20분 현재 코스피는 1.10% 오른 2737.53으로 올라섰다. 그간 지수를 지탱했던 개인이 1417억원 규모 차익 실현에 나선 가운데, 외인과 기관의 유입이 이어지면서 증시는 상승세를 타고 있다. 이 시각 외인은 462억원을, 기관은 975억원을 순매수하고 나섰다.

전체 종목 중에서는 607개 종목이 올랐으며 209개 종목이 내림세를 나타내고 있다. 시가총액 상위 종목 중에서는 불변의 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 500 등락률 +0.68% 거래량 5,606,812 전일가 73,300 2022.02.04 10:27 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 노조, 노동쟁의 조정신청 착수…53년 만의 첫 파업 가능성美타임스퀘어에 나타난 호랑이…삼성 '갤럭시 언팩' 3D 옥외광고임상 3상 완료! “휴마시스” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록! close 가 1.50%대 상승세를 나타내고 있다. 외인의 유입이 이어지고 있는 상황에서 나온 상승세로 주당 7만4400원에 거래되고 있다. 시총 2위로 올라선 LG에너지솔루션도 4.09%오른 49만6500원을 기록하고 있다. 미 증시에서 폭락한 기술주의 여파가 국내 증시에도 영향을 줄 것으로 예상됐지만 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 327,000 전일대비 6,500 등락률 +2.03% 거래량 233,674 전일가 320,500 2022.02.04 10:27 장중(20분지연) 관련기사 천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감개인·기관 순매수…코스피 오후 들어 1.5%대 상승낙폭 과대 인식…코스피·코스닥 상승 출발 close (2.34%)나 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 1,500 등락률 +1.76% 거래량 875,841 전일가 85,100 2022.02.04 10:27 장중(20분지연) 관련기사 제2의 휴마시스, 찾았습니다대기업 집단 계열사 3개월간 34곳 증가…SK 16곳 ↑천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감 close (1.06%) 모두 상승 곡선을 그리고 있다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 498,500 전일대비 21,500 등락률 +4.51% 거래량 957,476 전일가 477,000 2022.02.04 10:27 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔, GM과 4공장 짓는다…해외투자 속도LG엔솔, 이달 MSCI 조기 편입…공매도는 3월부터LG에너지솔루션, 고용량배터리 핵심원료 수급체계 구축 close 으로 상장으로 힘이 빠진 LG화학은 1.18% 하락했으며, 삼성SDI는 경쟁업체의 상승세에 맥을 추지 못하고 0.34% 하락했다.

업종 별로 보면 종이목재 업종이 4.46% 오르면서 전 업종 최고 오름세를 보이고 있다. 코로나 확진자 증가에 따라 사회적 거리두기 연장 시행이 기폭제가 됐다. '집콕'에 따른 택배 물량 증가 여파로 태림포장 태림포장 011280 | 코스피 증권정보 현재가 4,455 전일대비 435 등락률 +10.82% 거래량 10,298,106 전일가 4,020 2022.02.04 10:26 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환《시선집중》 '쿠팡관련주'만 보지 말고 나도 좀 봐줄래?! [특징주] 설 상자대란?.. 포장·제지株 '상승' close (17.04%), 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 2,625 전일대비 215 등락률 +8.92% 거래량 24,224,245 전일가 2,410 2022.02.04 10:27 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-26일대영포장, 지난해 영업익 122억원…전년 比 159.9% ↑수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 찾았습니다! 또 한 번 신기록 달성! close (12.66%), 신풍제지 신풍제지 002870 | 코스피 증권정보 현재가 2,065 전일대비 90 등락률 +4.56% 거래량 2,174,688 전일가 1,975 2022.02.04 10:27 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up! close (8.86%), 한창제지 한창제지 009460 | 코스피 증권정보 현재가 2,105 전일대비 160 등락률 +8.23% 거래량 2,223,021 전일가 1,945 2022.02.04 10:27 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]한창제지, 친환경 바람에 활로 모색…종이컵 230억개 중 5% 재활용 “두산중공업” 다음 타자 나왔다! 후속 株 또 갑니다!압도적 대선주자 1위 ‘ㅇㅇㅇ’ 중대발표! 관련 황금주!! close (5.40%) 등이 큰 폭의 상승세를 나타내고 있다.

코스닥은 하락 출발했지만 이내 상승 전환했다. 이날 3.09 내린 888.51에 출발했지만, 이 시각 현재 0.34% 오른 894.65를 기록하고 있다. 코스닥에서는 개인과 기관이 각각 214억원, 65억원을 순매수하면서 지수를 지탱하고 있다. 전체 종목 중에서는 866개 종목이 상승세를 나타내고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 1월 중 여타 증시 대비 상대적으로 조정이 심했으며, 연휴기간 미국 등 여타 주요국 증시 급등분을 제대로 반영하지 못했음을 감안 시, 미국 증시 급락의 영향은 제한적일 전망"이라고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr