국립세계문자박물관, 캐릭터 디자인 공모…내년 송도 개관

28일까지 접수, 선정작 대상 1팀·우수상 2팀 3월 말 발표

[아시아경제 김희윤 기자] 문화체육관광부는 인천광역시 송도에 건립하고 있는 국립세계문자박물관의 캐릭터 명칭과 디자인을 공모한다고 4일 밝혔다.

국립세계문자박물관은 세계문자 자료의 수집·보존·관리를 목적으로 설립된다. 이를 바탕으로 문자와 문화를 종합적으로 전시·연구함으로써 세계 각국과의 문화교류를 확대하고 문화 다양성과 상호 이해를 증진하는 데 목적을 둔 박물관이다. 2023년 개관을 목표로 건립 중이다.

공모주제는 관람객의 관심과 흥미를 유발할 수 있는 문자를 활용한 창의적인 명칭과 디자인이다. 대한민국 국민 누구나 개인 또는 단체로 공모에 응모할 수 있다.

수상작(대상 1팀, 우수상 2팀)은 전문가의 심사를 거쳐 3월 말에 발표할 예정이다. 공모에 선정된 작품은 박물관 전시·교육·교류·홍보 등에 활용된다.

공모 기간은 21일 부터 28일 까지다. 응모 명칭과 디자인은 전자우편(wseungha@korea.kr)으로 제출하면 된다. 관련 서식 등 이번 공모에 대한 더욱 자세한 내용은 문체부 누리집에서 확인하거나 국립세계문자박물관 건립전담반으로 문의하면 알 수 있다.

