기재차관 "우크라 사태 영향, '아직은' 제한적…만일의 사태 대비"

제1차 우크라이나 사태 비상대응 TF 회의

[아시아경제 세종=손선희 기자] 러시아와 우크라이나 접경지대를 둘러싸고 군사적 긴장이 고조되는 가운데 정부는 이번 사태가 국내 경제에 미치리 영향이 '아직은 제한적'이라는 진단을 내놨다. 다만 실제 양국이 전쟁에 돌입하는 '만일의 사태'까지 대비해 대응하겠다고 밝혔다.

이억원 기획재정부 1차관은 이날 오전 정부서울청사에서 우크라이나 사태 비상대응 태스크포스(TF) 첫 회의를 열고 "아직까지 경제적 영향은 제한적인 모습"이라면서도 "관련 동향을 면밀히 모니터링하면서 만약의 사태에 대비해 선제적 대응에 총력을 다해 나가고 있다"고 밝혔다.

이 차관은 "우크라이나의 정세불안은 에너지·원자재, 금융시장 및 실물경제에 리스크 요인으로 작용할 가능성이 있는 만큼 예의주시할 필요가 있다"며 "우크라이나의 곡물·에너지 분야 중요성을 감안시 공급망 차질과 에너지가격 상승 우려가 제기된다"고 말했다. 실례로 지난해 12월 러시아-유럽 가스관 중 하나인 야말 가스관이 차단되면서 유럽 역내 천연가스 가격이 급등한 일을 상기시켰다.

이 차관은 이어 "미국의 금리 조기인상 가능성, 오미크론 변이 확산 등과 맞물려 금융시장 변동성 확대 가능성도 상존한다"며 "정세불안이 글로벌 교역 감소 등으로 이어질 경우 회복세를 보이는 세계경제에 하방요인으로 작용할 가능성도 있다"고 우려했다.

다만 그는 "최근 에너지, 원자재 가격 변동성은 다소 확대됐으나 우크라이나 사태의 직접적인 영향으로만 보기는 어렵다"며 "우리의 에너지 재고·비축 물량 등을 감안하면 단기적으로 우리 경제에 직접적 영향은 크지 않을 것으로 전망된다"고 내다봤다. 금융시장에 미칠 영향에 대해서도 '제한적'이라며 "국내 금융회사의 러시아·우크라이나 익스포저 수준(전체 해외 익스포저의 0.4%)을 고려시 우크라이나 사태발 우리 금융시장의 직접적 영향은 미미할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

이 차관은 그러면서도 "향후 정세불안이 심화·장기화 될 경우 원자재 등 공급망, 금융·실물 등 다양한 경로를 통해 우리 경제 전반에 부정적 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없다"면서 "각별한 긴장감과 경각심을 갖고 우크라이나의 정세불안이 우리 경제에 미치는 영향을 최소화하는데 주력해야 할 것"이라고 당부했다.

정부는 이날 첫 TF회의를 갖고 범정부 대응체계를 본격 가동했다. 이날 회의에는 기재부를 비롯해 과학기술정보통신부, 외교부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 금융위원회, 금융감독원 등 관계자가 참석했다.

이 차관은 "에너지 등 국제원자재 모니터링을 보다 강화하고 국내 비축유, 비철금속ㆍ희소금속 등 정부 비축물량 재고상황을 철저히 점검하겠다"며 "러시아·우크라이나 의존도가 높거나 대체가 어렵고 경제산업·국민생활 중요성이 큰 품목을 중심으로 맞춤형 수급안정화 방안을 마련하겠다"고 밝혔다. 아울러 "만일의 사태에 대비한 종합적인 대응계획을 마련해 2월 중 대외경제안보전략회의를 통해 논의·확정할 예정"이라고 덧붙였다.

