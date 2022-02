경기도, 관광업체 4천여곳 '위기대응 운영지원금'…업체당 40만원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 도내 관광업체 4000여곳에 업체당 운영지원금 40만원을 지원한다.

경기도는 이달 16일부터 다음 달 11일까지 위기 대응 운영지원금 누리집(www.ggwithyou.com)을 통해 신청을 받는다고 4일 밝혔다.

지원 대상은 도내 중소기업 이하 규모의 관광진흥법상 전체 관광사업체이며, 올해 1월 31일 기준 휴·폐업 상태가 아니면 된다.

도는 아울러 지원 사각지대에 있던 전세버스업체 중 여행업을 겸업하고 있는 업체에도 대당 10만원씩의 지원금을 처음으로 지급한다.

지원 대상은 2022년 1월 31일 기준 경기도에 여행업과 전세버스업이 모두 등록된 업체와 전세버스 차량이다.

다만 정부·지자체가 출자·출연한 공공기관이나 대기업은 지원 대상에서 제외된다.

자세한 신청요건과 제출서류 등은 경기관광공사(www.gto.or.kr)와 경기도관광협회 누리집(www.gta.or.kr)을 통해 확인할 수 있다.

도는 지난해 상·하반기 두 차례 도내 826개 관광 사업체에 사업장 임차료를 지원했다.

