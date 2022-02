▶박영순씨 별세. 이석구(전 아일인텐 이사)·범구(한국대학경영연구소 고문/전 터보테크 이사)·성구(고향유통 대표)·미란 모친상, 정주호(가천대 교수) 장모상, 김숙자·장혜순·박정숙 시모상, 이형근(세이브존 팀장)·창근·재윤·태근(세이브 인더스트리 대표이사)·민영 조모상 = 4일 연세대 용인장례식장 9호실, 발인 6일, 장지 충북 보은군 선영. (031)678-7600

