온코닉테라퓨틱스, 췌장암 신약후보물질 임상 1b상 승인

[아시아경제 이춘희 기자] 온코닉테라퓨틱스가 개발하고 있는 췌장암 신약 후보물질 'JPI-547'이 식품의약품안전처로부터 임상 1b상을 승인 받았다.

온코닉테라퓨틱스는 자사의 파프(PARP)/탄키라제(Tankyrase) 이중저해 표적 항암제 JPI-547의 임상 1상 시험계획이 식약처로부터 승인됐다고 4일 밝혔다. 이번 임상은 서울대병원에서 진행될 예정으로 국소 진행성/전이성 췌장암 환자들을 대상으로 안전성과 내약성 등을 확인한다.

JPI-547은 지난해 3월 미국 식품의약국(FDA)로부터 희귀의약품지정(ODD)을 받은 데 이어 6월 식품의약품안전처의 개발단계 희귀의약품으로 지정됐다. 또 같은 달 열린 미국 임상종양학회(ASCO)에서는 난소암, 유방암 등 다수의 암종을 대상으로 한 임상 1상 결과를 공개하면서 업계의 주목을 받았다.

JPI-547은 PARP와 탄키라제를 동시에 억제하는 이중저해 표적 항암제 신약 후보물질이다. PARP는 세포의 DNA 손상을 복구하는 효소로 암세포 DNA까지 복구하기 때문에 PARP를 억제해야만 암세포 사멸을 유도할 수 있다. 탄키라제는 암세포 생성에 필수적인 효소다. JPI-547은 이 둘을 동시에 억제해 암세포를 사멸시키는 이중저해 작용 기전을 갖고 있어 차세대 신약 후보물질로 주목을 받고 있다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 “이번 1b상 임상도 신속히 추진해 JPI-547이 혁신신약으로써 가치를 인정받을 수 있도록 노력할 계획”이라며 “췌장암 외에도 미충족 수요가 높은 다양한 암종에 대해 임상을 지속 추진할 계획”이라고 말했다.

