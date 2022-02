산업계 ESG경영 가속…지역사회와 소통 정조준

지역민 요구 커지자 고심 깊어져

사회적 책임 경영 화두로

[아시아경제 오현길 기자] 기업의 사회적 책임을 강조한 ESG(환경·사회·지배구조)경영이 가속화하면서 지역민 갈등 해소가 산업계 주요 현안으로 떠오르고 있다. 기업들은 지역사회와 소통을 더 강화한다는 방침으로 대응해 나가고 있다.

4일 업계에 따르면 현대오일뱅크는 서산공장에 중질유 석유화학분해시설(HPC) 가동을 앞두고 공사 대금 미지급 문제 때문에 지역 소상공인들과 갈등을 빚고 있다. 롯데케미칼과 함께 3조원을 투입한 대규모 석유화학사업으로, 정유사업 매출 비중을 낮추고 비정유사업을 강화하는 의미 있는 프로젝트지만 설 연휴를 앞두고 공사 대금 미지급 논란이 불거졌다.

하도급 공사 참여업체들이 수천억원을 정산받지 못해 도산 위기에 처하자 지역 생태계 영향을 많이 받는 인근 소상공인들까지 비난의 화살을 건설사 뿐 아니라 현대오일뱅크로 돌리고 있다.

현대오일뱅크는 "EPC(설계·조달·시공) 계약인 만큼 협력사 대금지급 주체는 시행사에 있다"는 입장을 고수하고 있지만 하도급 업체들이 원계약자 해결을 요구하면서 시위와 갈등이 장기화될 조짐이다.

최근 지주체제 전환에 성공한 포스코도 포항지역 사회의 과도한 요구에 몸살을 앓고 있다. 포스코홀딩스 본사와 미래기술연구원을 서울에 설립키로 하면서 갈등이 촉발됐다.

경북도의회 포항지역 도의원들이 지난달 28일 포스코 임시 주주총회가 열린 서울 포스코센터를 방문해 지주사의 서울 설치에 반대하는 시위와 서한문을 전달하며, 포스코홀딩스와 연구원을 포항에 설치해야 한다고 요구했다.

여기에 윤석열 국민의힘 대선 후보까지 "대기업의 수도권 집중화는 지방 소멸을 가속화하고 국가 경쟁력 하락으로 이어질 수 있다"며 "포스코 지주회사 서울 설치 반대 의사를 분명히 한다"는 입장을 밝히면서 정치적 공세로 옮겨가는 분위기다.

포스코는 지역사회와 지속적으로 소통에 나선다는 방침 아래 지역사회 설득을 위한 방안 마련에 고심중이다. 앞서 포스코는 지역사회와 연관이 깊은 자회사의 ESG 대응 역량을 높이기 위해 철강자회사 이사회 산하에 ‘ESG위원회’를 설치, 지역사회와 적극적인 소통에 나선다는 방침을 확정한 바 있다.

재계 관계자는 "대규모 장치산업 기업들은 지역사회 전반에 상당한 역할을 미치는 만큼 수십년째 지역에서 봉사, 기부 활동을 진행하고 있다"면서도 "하지만 지역민 요구가 최근 경영 현안에까지 이를 정도로 높아지고 있어 부담이 커지고 있다"고 토로했다.

