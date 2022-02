더 강해진 120㎜ 자주박격포 배치된다

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]최신형 120㎜ 자주박격포가 육군 기계화부대에 배치된다. 신형 자주박격포는 40년 넘은 노후 박격포를 대체할 목적으로 개발돼 2025년까지 배치가 완료될 예정이다.

4일 군에 따르면 박격포 탑재 차량과 사격지휘차량은 ㈜한화디펜스, 박격포는 SNT중공업㈜에서 생산했다. 개발에만 각각 7700억원, 1000억원 가량이 투입됐다.

120㎜ 자주박격포는 자동화된 박격포를 궤도형 장갑차에 탑재한 무기체계로, 40년 이상 운영해 노후화가 심각한 기존의 4.2인치 박격포를 대체하기 위해 2019년 말에 개발 완료됐다.

120㎜ 자주박격포는 사거리는 최대 2.3배, 화력은 1.9배 증대됐다. 차량이 고정된 상태에서 박격포 회전으로 전 방향 사격이 가능해 기계화부대의 빠른 기동 속도에 효과적인 화력지원이 가능하다. 또 운용병이 '수동'으로 산출하던 사격제원은 사격지휘 차량이 자동으로 하게 된다. 이를 통해 정확도가 획기적으로 높아지는 동시에 소요 시간과 병력을 줄일 수 있다.

군관계자는 "120㎜ 자주박격포는 한국군의 공세적 기동 전투 임무를 수행하는 기계화부대의 작전 수행 능력을 한 단계 격상시킬 수 있는 핵심 전력"이라며 "이어지는 후속양산에서 국산화율을 확대해 방산 수출에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

