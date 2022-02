오비맥주 카스, '대한민국 브랜드 명예의 전당' 3년 연속 1위

[아시아경제 구은모 기자] 오비맥주는 '2022 대한민국 브랜드 명예의 전당'에서 '카스'가 맥주 부문 3년 연속 1위에 선정됐다고 4일 밝혔다.

산업정책연구원(IPS)이 주관하고 산업통상자원부가 후원한 대한민국 브랜드 명예의 전당은 기업경영실적, 브랜드 가치, 고객만족도 등 종합적인 평가를 통해 매년 각 산업별로 국내 산업 발전에 기여한 우수 브랜드를 선정해 시상하고 있다. 오비맥주의 카스는 맥주 부문에서 최고 점수를 받아 1위의 영예를 안았다.

지난해 카스는 변화하는 트렌드와 소비자 요구에 맞춰 제품 및 마케팅 혁신을 거듭했다. 카스는 지난 10년 간 국내 시장 부동의 점유율 1위 자리에 안주하지 않고 혁신적 시도로 더욱 강력하게 진화한 '올 뉴 카스'를 출시했다. 맥주의 상징으로 여겨졌던 갈색 병에서 벗어나 과감한 투자를 통해 투명한 병을 도입해 디자인부터 맛까지 한층 업그레이드한 '올 뉴 카스'는 소비자들로부터 큰 호응을 얻었다.

유희문 오비맥주 마케팅 부사장은 “대한민국 브랜드 명예의 전당 맥주부문 3년 연속 수상은 혁신과 진화를 끊임없이 거듭해온 카스의 노력이 맺은 결실”이라며 “올해도 카스는 대한민국을 대표하는 맥주 브랜드의 명성에 걸맞게 소비자들의 성원에 보답할 것”이라고 말했다.

