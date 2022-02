7~9일 행사열고 2월 주요 이벤트별 선물 테마관 운영

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 '기프트데이'를 열고 졸업·입학, 밸런타인데이, 정월대보름 선물 테마관을 운영한다고 4일 밝혔다.

7일부터 9일까지 열리는 이번 기프트데이의 졸업·입학 테마관에서는 디지털·가전, 패션, 뷰티 아이템 등을 선물로 제안한다. 밸런타인데이 추천 선물로는 ▲페라가모 남성 벨트 ▲나이키 테일윈드 79 ▲허쉬 밀크 초콜릿 등을 선보인다.

15일 정월대보름을 앞두고 부럼과 건강기능식품 선물도 한자리에 모았다. 사흘 간 매일 각 테마관 인기 상품을 모아 '오늘의 선물&베스트 선물' 코너도 운영한다.

