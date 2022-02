유가 뛰고 외식비 급등…1월 소비자물가 3.6% 상승 '초비상'

1월 소비자물가지수, 104.69로 전년比 3.6% ↑

[아시아경제 세종=권해영 기자] 새해 첫달 소비자물가 상승률이 3.6%를 기록하며 넉달 연속 3%대를 돌파했다. 국제유가 상승세가 지속되는 가운데 공업제품과 농축산물 가격이 계속 오르고, 외식 물가가 크게 뛰면서 물가 고공행진이 이어지고 있다.

통계청은 올해 1월 소비자물가지수가 104.69로 전년 동월 대비 3.6% 상승했다고 4일 발표했다. 이에 따라 지난해 10월(3.2%), 11월(3.8%), 12월(3.7%)에 이어 4개월 연속 3%대 상승률을 나타냈다. 소비자물가는 2010년 9월~2012년 2월 18개월 연속 3%대를 기록한 뒤 2%대 이하로 움직이다가 지난해 10월부터 3%대로 뛰었다.

일시적인 공급 충격 영향을 제외해 물가의 기조적인 흐름을 보여주는 근원물가(농산물 및 석유류 제외 지수)는 3% 상승해 2012년 1월(3.1%) 이후 10년 만에 3%대로 올라섰다.

어운선 통계청 경제동향통계심의관은 "석유류, 가공식품, 공업제품과 농축산물 중심으로 가격 오름세를 지속했다"며 "개인 서비스 가격이 외식을 중심으로 오름세를 확대하면서 3% 중반의 상승률을 기록했다"고 밝혔다.

품목별로 살펴보면 서비스 가격이 지난달 전년 동월 대비 2.9% 올랐다. 이 중 집세가 2.1% 상승해 2015년 12월(2.5%) 이후 6년1개월 만에 최대폭으로 올랐고, 외식은 5.5% 치솟아 2009년 6월(5.9%) 이후 가장 큰 폭으로 뛰었다. 공업제품은 4.2%, 농축수산물은 6.3% 올랐다.

전기·가스·수도 요금은 2.9% 상승했다. 전기료는 지난해 7월 필수 할인 공제율 축소, 10월 연료비 조정단가 인상으로 상승폭이 크게 나타났다. 상수도료 역시 일부 지자체가 요금 현실화하면서 오름세를 기록했다.

체감물가를 설명하는 생활물가지수는 전년 동월 대비 4.1% 뛰었다.

최근 국제유가 상승, 글로벌 공급망 차질, 우크라이나 사태 등으로 3%대 물가 상승률은 당분간 지속될 것으로 보인다.

어운선 경제동향통계심의관은 "국제유가가 지난달 하순부터 상승폭이 높아진 만큼 최근 둔화세가 지속될지 불안한 상황"이라며 "국내 수요 증가에 국제 에너지 가격 상승, 글로벌 공급망 차질 등 대외적으로도 물가 상승 요인이 완화되고 있다고 보기 어려워 물가가 당분간 상당폭 오름세를 지속할 가능성이 높다"고 봤다. 이어 "다만 2, 3분기로 갈수록 기저효과가 나타나고, 공급 측면의 (부족) 요인도 점차 완화된다면 안정세를 찾아갈 수 있지 않을까 기대한다"고 설명했다.

