더존비즈온, 한국가스기술공사 차세대 ERP 구축

한국형 뉴딜 정책 발맞춰 국산 ERP 최초 도입…공공 스마트 업무환경 구현

ERP10 기반 e-감사 시스템 적용 공기업 첫 사례

[아시아경제 박형수 기자] 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 52,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,500 2022.02.04 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 더존비즈온, 4분기 매출 848억·영업익 160억더존비즈온, 지난해 4분기 영업이익 160억…전년동기대비 40%↓더존비즈온, 직장인용 앱 ‘나하고’ 출시 close 은 한국가스기술공사 차세대 정보시스템(K-ERP) 구축 사업 시스템 오픈 보고회를 했다고 4일 밝혔다.

2020년 9월 프로젝트를 시작한 이후 시스템 오픈까지 모든 일정을 계획대로 마무리했다. 앞으로 안정화 기간을 거쳐 시스템 조기 정착에 나선다.

한국가스기술공사는 정부의 한국형 뉴딜 정책에 발맞춘 공공 스마트 업무환경을 구현하고자 공기업 최초로 국산 ERP 를 도입했다. 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 52,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,500 2022.02.04 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 더존비즈온, 4분기 매출 848억·영업익 160억더존비즈온, 지난해 4분기 영업이익 160억…전년동기대비 40%↓더존비즈온, 직장인용 앱 ‘나하고’ 출시 close 의 ‘ERP 10’을 기반으로 행정안전부 지침에 맞는 전자정부프레임워크를 재무회계, 예산관리, 대외·경상사업, 구매 및 원가관리, 인사노무, 전략기획 등 모든 업무 프로세스에 적용했다.

한국가스기술공사형 K-ERP 시스템에는 공기업 최초로 e-감사 시스템을 적용했다. 감사계획과 수행, 운영관리에 있어 상시 모니터링을 통해 감사 항목 변경 내역을 확인할 수 있어 신속하고 투명한 내부통제가 가능하다.

최신 IT 기술을 적용해 현장출장업무도 개선했다. 로봇을 통한 365일 24시간 연속 작업도 가능하다. 모바일 시스템과 연계한 스마트 관로시스템을 통해 업무담당자 간 소통도 빨라졌다. 실시간 의사결정을 할 수 있게 됐다.

자산관리 모바일 처리로 자산실사를 하는 데 인식률은 높아지고 업무시간은 줄었다. 프로젝트 실적 자동집계를 통한 준공정산보고 처리도 수월해질 것으로 기대했다. 내·외부시스템을 연계한 자동전표 서비스로 처리율을 끌어올릴 것으로 보인다.

한국가스기술공사 차세대정보시스템 추진실 한유진 실장은 "공공 스마트 업무환경을 구현하는 한국가스기술공사형 K-ERP 시스템을 구축해 고도화된 IT 업무 생태계를 구축할 수 있게 됐다"며 "한국가스기술공사는 앞으로도 지속적인 경영 혁신을 통해 사회적 책임을 다하는 ESG 기반의 최고 그린에너지 기술경영을 선도하는 기업의 역할을 수행하겠다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr