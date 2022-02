세븐일레븐, 즉석치킨 브랜드 리뉴얼…'프라이드' 선보인다

즉석치킨 브랜드 '프라이드' 새롭게 선보여

신선육, 고올레산 대두유, 특별한 양념 특징

'한마리치킨' 등 4종 할인, '밥퍼'에 매콤통다리 1000개 후원

[아시아경제 김유리 기자] 편의점 세븐일레븐은 자사 즉석치킨 브랜드를 기존 '치킨의정석'에서 '프라이드(PRIDE)'로 리뉴얼하고, 코로나19 이후 수요가 꾸준히 증가하고 있는 즉석조리식품 경쟁력 강화에 나선다고 4일 밝혔다.

세븐일레븐은 전국 약 4000점에서 즉석조리식품을 판매하고 있다. 매출은 매년 두 자리 수 성장세를 이어가고 있다. 세븐일레븐 즉석조리식품 매출은 2020년 40.2%에 이어 지난해에도 37.2% 증가했다.

세븐일레븐은 "주요 즉석치킨 상품은 국내 엄선된 신선육을 사용하고 있고, 무엇보다 깨끗하고 안전한 기름을 사용하고 있다"며 "세븐일레븐 즉석조리식품에 사용되는 기름은 고올레산 대두유가 함유돼 포화지방산 함량이 적은 것이 특징"이라고 말했다. 산화안정성이 우수해 일반 콩기름보다 오래 사용할 수 있고 튀김 요리도 더 오래 보관할 수 있다는 설명이다.

여기에 흑후추, 하바네로 고추 등을 사용해 한국인 입맛에 맞는 매콤한 향과 맛을 구현한 양념 레시피를 사용하고 있다.

이 같은 품질 우수성을 앞세워 세븐일레븐의 새로운 즉석치킨 브랜드 '프라이드'는 ▲Pleasure(고객 즐거움) ▲Recipe(차별화 양념) ▲Ingredient(안심 원재료) ▲Delicious(최고의 맛) ▲Easy(쉽고 편리하게)라는 고객 가치를 담고 있다는 설명이다.

세븐일레븐은 '프라이드' 브랜드 출시를 기념해 고객 행사 및 나눔 활동을 준비했다. 세븐일레븐은 동계올림픽 기간(2월4~20일) 동안 '한마리치킨', '양념닭강정', '버팔로봉세트', '우리밀핫도그' 4종을 평균 32% 할인 판매한다. 상품별로 4000개에서 2만개 한정으로 운영되며 수량 소진시 행사는 자동 종료된다.

행사 기간 내 즉석조리식품 구매 고객에 대해 미니콜라(190㎖)를 무료 증정한다. 이에 앞서 지난달 28일에는 명절을 앞두고 노숙인 무료급식소 '밥퍼'에 매콤통다리 1000개를 후원했다.

이시철 세븐일레븐 즉석식품팀 MD는 "최고의 맛과 품질로 차별화를 일군 편의점 치킨의 자존심·자부심이라는 의미로 브랜드명을 프라이드로 정했다"며 "편의점 즉석조리식품이 소비자들에게 좋은 반응을 얻으며 시장이 성장하고 있는 만큼 프라이드를 중심으로 상품 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr