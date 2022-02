WTI도 배럴당 90달러대 돌파…2014년10월 이후 처음

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 북해산 브렌트유에 이어 서부텍사스산원유(WTI)도 배럴당 90달러대를 돌파했다. 2014년 이후 처음이다.

3일(현지시간) 오후 2시47분 현대 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 2.06% 오른 배럴당 90.08달러에 거래되고 있다. WTI가 90달러를 넘어선 것은 2014년10월 이후 처음이다.

런던 ICE 선물거래소에서 거래 중인 브렌트유 역시 1.61% 높은 90.93달러선에서 움직이고 있다. 브렌트유는 앞서 1월26일 배럴당 90달러를 돌파했다. 이날 장중 한때 91달러대를 찍기도 했다.

이는 최근 우크라이나를 둘러싼 군사적 긴장감이 고조되며 지정학적 리스크가 커진 여파로 해석된다. 전문가들은 코로나19 여파로 악화된 석유수급에 지정학적 위기가 더해졌고, 오미크론 변이 확산세에도 높은 수요가 이어지면서 당분간 가격상승세가 지속될 것으로 내다보고 있다.

