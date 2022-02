"안희정 편이냐" 직격한 심상정에… 윤석열 "아내도 공인, 사과하겠다"

토론회서 '미투' 논란 꺼내든 심상정

이재명에도 "선대본에서 가해자 근무"



[아시아경제 이기민 기자, 박준이 기자] 심상정 정의당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보의 배우자 김건희씨 녹취록 중 '미투(Me too·나도 당했다) 논란'이 불거진 데 대해 "성범죄자 안희정 전 충남지사 편이냐"고 직격했다.

3일 지상파 3사가 합동 초청한 대선후보 토론회 '자유 토론' 순서에서 심 후보는 윤 후보를 향해 "폭로 녹취록에서 김씨가 '나랑 아저씨는 안희정 편이다'라며 성폭력 가해자를 두둔한 것이 밝혀졌다. 고통 받는 여성을 대신해서 묻는다"라며 이같이 질의했다.

이에 윤 후보는 "저도 모르는 사람이고, 안 전 지사와 오거돈 전 부산시장, 박원순 전 서울시장 모두 권력을 이용한 성범죄라고 생각한다"라고 답했다.

이에 심 후보가 "녹취록 공개로 피해받는 김지은씨에게 정확히 사과하라"라고 하자, 윤 후보는 "마음의 상처를 받았다면, 제가 한 말은 아니지만 상처 받은 분, 김지은씨 뿐만 아니라 모든 분에게 사과하겠다"라며 "아내도 공적 위치에 있는 사람이니 사과하겠다"고 말했다.

이어 심 후보는 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해서도 "성폭력 가해자가 영전돼 이재명 선거대책본부에서 일하고 있다"라고 지적했다.

이 후보는 "구체적으로 누군지, 왜 그런지 이해가 안 된다"며 "권력 성폭력은 비호할 수 없다. 주요 공직을 안 하는 게 맞다"고 답했다.

심 후보는 "지금 당장 답 달라는 건 아니다"라며 "단절과 2차 가해 속에서 피해자들은 어렵게 살고 있다. 정치 지도자의 태도가 훨씬 중요하다"고 말했다. 그러면서 "미투가 벌써 몇 년 째 지속되고 있다. 우리 사회도 한 단계도 상승해야 한다"고 했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr