[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 한국수력원자력 한울원자력본부는 오는 24일 온라인 원데이클래스 ‘한울공방’을 연다.

이번 한울공방은 ‘드라이플라워 향초 만들기’ 수업이다. 온라인 화상 프로그램을 통해 오전 10시30분~11시30분, 오후 3시~4시, 오후 7시30분~8시30분 비대면으로 진행한다.

오는 7일 오전 9시부터 14일 오후 6시까지 온라인 신청서를 작성해 참여할 수 있다. 필요한 재료는 자택으로 배송된다.

자세한 행사 안내나 신청 방법은 한울본부 홈페이지 또는 한울본부 인스타그램, 한울원자력본부 홍보부로 문의하면 된다.

한울본부는 작년부터 한울공방을 열어 주민에게 이색 공예 체험 기회를 제공해왔다. 코로나19 방역지침이 완화되면 오프라인 강의로 전환해 확대 운영할 예정이다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr