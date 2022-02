“명품 사과 농사예? 청송으로 오이소” … 경북 청송군, 미래농업 이끌 인재 뽑는다

2022년도 청송군농업인대학 신입생 모집

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 청송군은 미래 농업을 이끌어 갈 전문인재 양성을 위해 오는 2월 7일부터 11일까지 5일간 2022년 청송군농업인대학 신입생을 모집한다.

청송군농업인대학은 청송 사과산업의 발전과 경영능력 향상을 목표로 하는 친환경사과반 새내기를 뽑는다. 또 변화하는 농업환경에 대응해 미래농업 역량 강화를 목표로 하는 미래농업반도 모집한다. 올해 각각 19기와 13기를 맞는다.

입학정원은 과정당 40명이며 3월부터 11월까지 농업기술센터와 현장에서 각 과정당 총 20회 90시간으로 교육을 실시할 예정이다.

모집 대상은 주민등록상 청송군에 주소를 두고 농업경영체 등록을 한 농업인이다. 입학원서는 청송군 홈페이지에서 다운로드하거나 농업기술센터를 방문하면 수령할 수 있다.

청송군농업인대학장인 윤경희 청송군수는 “청송사과의 명품화와 미래 농업을 선도적으로 이끌 전문농업인 양성을 목표로 교육을 진행할 계획”이라고 말했다.

