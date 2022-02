[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 봉화교육지원청은 지난 3일 전 직원과 봉화도서관 직원을 대상으로 갑질 예방 교육과 직장문화 갑질 발생 위험진단을 실시했다.

이번 교육에서 갑질의 개념과 정의, 갑질 판단기준, 유형별 갑질 사례 등을 중심으로 교육이 진행됐고, 공직자 스스로 갑질 행위를 인식하고 예방하는 내용도 다뤄졌다.

직장문화 갑질 발생 위험진단은 공공분야 가이드라인을 바탕으로 작성한 총 10개 문항에 전 직원이 무기명으로 응답하는 방식으로 실시해 교육에 대한 이해를 높였다.

박세락 교육장은 “권위적인 조직문화를 타파하고 소통하는 분위기가 형성될 수 있기를 기대한다”며 “지위와 권한을 남용한 갑질 행위의 선제적 차단과 경각심을 일깨워 상호 존중하는 조직문화를 형성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

