대구파티마병원, 코로나19 재택치료 관리의료기관 지정

[아시아경제 이관주 기자] 대구파티마병원은 지난달 27일 재택치료 관리의료기관으로 지정돼 코로나19 확진자 재택치료에 참여한다고 3일 밝혔다.

대구파티마병원은 최근 대구지역에서 코로나19 확진자수가 급격히 증가함에 따라 재택치료 관리의료기관으로 지정, 대구의 재택치료 운영체계 중 5권역인 동구지역을 전담한다.

재택치료 건강관리서비스는 재택치료 결정 대상자를 확인해 초기 건강상태를 문진하고, 고위험군은 집중 모니터링 또는 의료기관으로 전원한다. 재택치료 대상자는 24시간 이상징후 등을 모니터링해 1일 2회 진료지원시스템에 결과를 입력하며, 이상징후 발견 시 화상통신을 활용해 비대면으로 상담 및 처방을 실시한다.

김선미 병원장은 "대구파티마병원은 동구지역을 대표하는 의료기관으로서 코로나19 방역과 확산방지에 직원들이 최선을 다하고 있다"며 "지자체와 긴밀한 방역협조체계를 통해 코로나19로부터 건강하게 일상으로 돌아갈 수 있도록 재택치료관리 의료기관으로서 역할에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

