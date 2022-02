"코로나 검사, 어느 병원으로 가야하나" … 첫날부터 혼란

연휴 끝나고 검사수요 몰리는데 … 참여병원 명단 늑장 공지

심평원 홈페이지 이용자 몰리면서 접속 지연도

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 진료가 전국적으로 고위험군 중심의 검사·치료체계로 전환된 첫날, 어느 병원으로 가야 검사를 받을 수 있는지가 제대로 공지되지 않아 혼선이 빚어졌다.

3일 의료기관과 시민 제보 등에 따르면, 이날 오전부터 코로나19 진료체계 전환으로 동네 병·의원도 검사·치료에 참여하게 됐지만 해당 병원들의 명단이 공개되지 않아 이용자들로서는 막막한 상황이 발생했다

보건당국이 코로나19 검사·치료에 참여하는 '호흡기 진료 지정 의료기관' 명단을 이날 건강보험심사평가원 홈페이지 등에 공개하겠다고 밝혔지만, 오전 11시까지도 공지는 올라오지 않았다. 또 정오를 전후해 181개 병·의원 명단이 게재됐지만 이를 확인하려는 접속자들이 한꺼번에 몰리면서 심평원 홈페이지 접속이 지연되거나 파일이 다운로드되지 않는 장애가 발생했다.

앞서 보건당국은 전날 브리핑에서 "지난 1일까지 대한의사협회에 1004개 의료기관이 호흡기 진료 지정 의료기관을 신청했으며, 이 가운데 343곳이 3일 운영을 시작하고 나머지는 순차적으로 진료를 확대할 것"이라고 밝혔다.하지만 정부가 이날 오후 공개한 명단에는 181곳 병·의원만이 이름을 올린 상태다.

더욱이 이날 심평원 홈페이지에 명단이 공개된 병원들은 신속항원검사 또는 유전자증폭(PCR) 검사를 시행하지만, 재택치료 관리에는 참여하지 않는 곳들도 포함됐다. 현재 공개된 명단으로는 각 참여 병원이 재택치료 관리까지 하는지 여부는 확인되지 않는다.

이날은 설 연휴가 끝난 뒤 일상으로 복귀하는 첫날이어서 코로나19 검사 수요가 평소보다 많을 것으로 예상됐다. 특히 전국 선별진료소에서 60세 이상 등 '우선 검사 대상자'가 아니면 PCR 검사가 아닌 신속항원검사를 받게 되면서 선별진료소가 아닌 병원에서 전문가용 키트로 신속항원검사를 받으려는 수요도 적지 않았다.

이날 심평원 홈페이지에는 '호흡기전담클리닉' 391곳의 명단도 함께 공개됐다. 현재 전국에는 음압장비, 일반환자와 의심환자 동선 분리 등 시설을 갖춘 호흡기전담클리닉이 428곳 지정돼 있지만, 이 가운데 391곳이 우선적으로 검사·치료를 시작했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr