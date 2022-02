현대바이오 "코로나 경구 치료제 CP-COV03, 폐에서 약효 집중 확인"

폐조직내 약물농도 혈액보다 최소 1.7배 높게 유지

[아시아경제 이관주 기자] 코로나19 치료제 유력 후보약물로 거론되는 니클로사마이드 기반의 개량신약이 동물실험에서 폐조직에 약효를 집중 발휘한다는 실험결과가 처음으로 나왔다.

약물전달체(DDS) 전문 현대바이오는 최근 비임상 전문기관 노터스에 의뢰해 수행한 동물실험에서 CP-COV03(주성분 니클로사마이드)을 투약한 결과, 폐조직에서의 약물 농도가 혈중보다 최소 1.7배 이상 높게 유지되는 사실이 확인됐다고 3일 공개했다.

이번 실험에서 CP-COV03 10㎎/㎏을 투약한 실험체에서 24시간 동안 약물농도를 측정한 결과, 폐조직의 약물농도가 혈중 농도보다 최소 1.74배 높은 상태를 유지했다.

폐조직에서도 오미크론 등 코로나19 계열 바이러스의 증식을 100% 억제하는 혈중유효약물농도(IC100)를 24시간 유지할 수 있다는 것을 처음 입증한 실험 결과라고 현대바이오 측은 설명했다.

특히 코로나19 바이러스가 인체 내에서 주로 폐조직을 집중공격한다는 점에서 CP-COV03가 오미크론, 델타 등 코로나19 계열에 효과적인 치료제가 될 수 있음을 보여주는 것이라고 덧붙였다.

CP-COV03는 최근 국립보건연구원이 수행한 실험에서 코로나19 혈중약물농도의 4분의 1 농도만으로도 오미크론에 IC50 농도를 유지한다는 사실이 확인돼 오미크론의 경우 기존 코로나19 대비 같은 양의 CP-COV03 투여로 치료기간 단축이 가능함을 보여줬다. 이에 따라 현대바이오는 현재 5일간 복용을 염두에 둔 임상 2상에서 3일간 복용만으로도 완치가 가능한지 확인할 예정이다.

현대바이오 관계자는 "코로나19와 그 변이들은 인체내 여러 장기 중 폐조직을 집중공격하므로 무엇보다 폐에서 약효를 집중발휘하는 치료제가 필요하다"며 "이번 실험결과는 CP-COV03가 변이에 상관없이 코로나19를 효과적으로 잡을 수 있는 항바이러스제가 될 수 있음을 보여준다"고 말했다.

현대바이오는 바이러스의 숙주인 세포를 표적하는 숙주지향 항바이러스제로 개발한 CP-COV03의 임상 1상을 종료하고 지난달 21일 임상 2상 계획을 식품의약품안전처에 신청한 상태다.

