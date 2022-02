◆한국외국어대학교

▶부총장(서울) 김태성 ▶부총장(글로벌) 정상철 ▶재무·대외부총장 장태엽 ▶산학연계부총장 강기훈 ▶교무처장(서울·글로벌) 윤성우 ▶학생·인재개발처(대학일자리플러스본부)장(서울) 김민정 ▶학생·인재개발처(대학일자리플러스본부)장(글로벌) 오세홍 ▶행정지원처장(서울·글로벌) 김봉철 ▶기획조정처장 김광호 ▶연구산학협력단장 김재욱 ▶정보지원처장 이윤석 ▶대학원 교학처장 박민영 ▶홍보실장 박경은 ▶미래위원회 위원장 장붕익 ▶일반대학원장 노택선 ▶통번역대학원장 임향옥 ▶국제지역대학원장 홍완석 ▶법학전문대학원장 전학선 ▶정치행정언론대학원장 이유나 ▶TESOL대학원장 이준규 ▶영어대학장 홍성훈 ▶아시아언어문화대학장 소병국 ▶사범대학장 이종오 ▶미네르바 교양대학장(서울글로벌) 김신 ▶통번역대학장 윤경원 ▶동유럽학대학장 김용덕 ▶국제지역대학장 이은구 ▶경상대학장 김병초 ▶도서관장(서울) 조희문 ▶도서관장(글로벌) 권혁재

