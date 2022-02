[아시아경제 장효원 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 1,605 전일대비 65 등락률 +4.22% 거래량 2,592,167 전일가 1,540 2022.02.03 13:31 장중(20분지연) 관련기사 삼부토건, 건설공사 품질관리 및 상생협력 최우수상 수상삼부토건, 630억원 규모 광주 평동산업단지 물류센터 신축공사 수주삼부토건, 630억 규모 광주광역시 물류센터 신축공사 계약 close 은 지난 27일 2022년도 상반기 분야별 정규직 신입 및 경력사원 공채 최종 합격자를 발표했다고 3일 밝혔다. 신규수주 증가에 따른 사업 확대로 우수 인력 확보에 나선 것이다.

채용 규모는 ▲건축 ▲전기 ▲안전 ▲품질 ▲건축영업 ▲예산관리 ▲계약관리 등 총 9개 분야에 걸쳐 49명에 이르며 이번에 입사하는 직원들은 2월 중 부문별 교육 과정을 거쳐 업무를 시작하게 된다.

회사 관계자는 “지난해 수주한 경주시 외동 공동주택, 경기 평택 이충동 생활형 숙박시설, 구리시 교문동 복합시설, 서귀포시 토평동 도시형생활주택, 춘천시 온의동 테라스하우스 등의 현장과 올해 초 수주한 광주평동산업단지 물류센터 신축공사 등이 착공 및 착공 예정”이라며 “올해부터 본격적으로 매출과 이익이 실적에 반영될 것”이라고 언급했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr