美·日 외교장관 전화회담서 한일갈등도 논의

[아시아경제 조현의 기자] 미일 외교장관이 전화회담에서 한일 문제에 대해 논의한 것으로 전해졌다. 한일 관계는 일본이 지난 1일 일제강점기 조선인 강제 노역 현장인 사도 광산을 유네스코에 세계문화유산으로 추천하면서 더욱 꼬인 상황이다.

3일 니혼게이자이신문과 아사히신문 등에 따르면 하야시 요시마사 일본 외무상은 전날 북한의 탄도미사일 발사 문제를 주로 협의하기 위해 토니 블링컨 미국 국무장관과 전화회담을 가진 후 기자들에게 "블링컨 장관과 한일 문제에 대해서도 대화했다"고 밝혔다.

그는 "(회담에서) 사도 광산에 대한 대화는 없었다"며 "자세한 내용은 외교상의 대화이므로 (공개를) 삼가겠다"고 말했다.

현지 언론은 회담에서 징용공(일제 징용 노동자의 일본식 표현) 소송 등에 대한 의견 교환이 있었던 것으로 보인다고 전했다.

니혼게이자이는 "장기화하는 한일 대립은 대북 정책에 지장을 초래할 수 있어 미국은 한일 관계 개선을 촉구하고 있다"면서 블링컨 장관이 하야시 외무상에게 관계 개선을 촉구했을 가능성을 언급했다.

그러면서 "한일 간 엇박자는 조 바이든 정부에 걱정거리"라며 "한일 대립이 계속되면 북한이 그 간극을 이용해 도발 수위를 높여 미국의 대응이 이를 따라가지 못할 가능성도 있다"고 전망했다.

미국 국무부도 미일 외교장관 전화회담 소식을 전하는 보도자료에서 '블링컨 장관은 한반도의 완전한 비핵화를 위한 한미일 삼각 협력에 전념하겠다는 입장을 밝혔다'고 전했다.

일본 외무성도 관련 보도자료에서 "북한의 핵·미사일 활동에 대한 심각한 우려를 공유했다"면서 "북한의 완전한 비핵화를 위해 한미일이 긴밀히 협력하기로 했다"고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr