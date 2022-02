[종합]Fed 눈치보더니…이제 실적에 울고 웃는 뉴욕증시

구글, 애플 등 어닝 서프라이즈에 4거래일 연속 상승 마감

페북 모회사 메타 '어닝쇼크' 시간외거래서 20%대 급락

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원]조기 긴축 불안감이 다소 완화된 미국 뉴욕 증시가 이제 실적에 웃고 실적에 울고 있다. 애플, 구글 등 기술주들이 연이어 어닝서프라이즈를 기록하며 2일(현지시간) 뉴욕 증시의 3대 주요 지수는 ‘4거래일 연속’ 상승 마감했다.

다만 장 마감 직후 시장 기대에 못미치는 실적을 공개한 메타(페이스북 모회사)의 주가는 시간외거래에서 20%이상 폭락했다. 메타 쇼크에 미국 주식 선물도 하락세다.

이날 뉴욕 증시에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.63% 높은 3만5629.33에 거래를 마쳤다. S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 0.94%, 0.50% 오른 4589.38, 1만4417.55로 장을 마감했다. 3대 지수는 기업 실적 호조와 투자자들의 저가 매수 움직임에 따라 최근 4거래일 연속 상승세를 이어갔다.

종목별로는 전날 호실적과 함께 주식 분할 계획을 공개한 구글의 모기업 알파벳이 7.5% 뛰어올라 시장 전체를 견인했다. 지난주 롤러코스터 장세에서 호실적을 공개하며 시장 반등을 이끌어 낸 ‘대장주’ 애플과 비슷한 행보다.

장중 알파벳의 주가 상승에 엔비디아(2.45%), 마이크로소프트(1.52%) 등 다른 기술 기업들도 동반 상승했다. 생크추어리 웰스의 제프 킬버그 최고투자책임자(CIO)는 "투자자들이 1월에 가장 큰 타격을 입은 일부 기술주에 대한 저가 매수에 나섰다"고 분위기를 전했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 올 들어 하락폭을 지난달 27일 14.65%에서 이날 7.85%까지 좁힌 상태다.

불과 한 주전만 해도 조기 긴축 불안감에 휩싸여 연방준비제도(Fed)를 주시하던 시장은 이제 기업 실적을 주목하는 모습이다. 대표적 매파 인사로 분류되는 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재 등 Fed 관계자들은 금리 인상이 금융시장을 교란시키는 것을 원치 않는다며 시장이 우려한 0.50% 인상 카드에 선을 긋기도 했다. 미국 10년 만기 국채 금리는 1.7%대로 복귀했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리 역시 1.14%대까지 떨어졌다.

하지만 기대 이하의 실적을 거둔 일부 기술주들은 뒷걸음질을 면치 못했다. 페이스북 모회사 메타는 이날 정규 장에서 1.25% 상승 마감했지만, 실적 발표 직후 시간외거래에서 20%이상 폭락했다. 메타의 작년 4분기 순이익은 102억9000만달러(12조4400억원)로, 1년 전보다 8% 감소했다. 영상 중심인 유튜브, 틱톡이 성장세를 보이며 세계 최대 소셜미디어인 페이스북의 입지에 타격을 준 것으로 해석된다. 세계 최대 음원 스트리밍 업체인 스포티파이 역시 이날 실적 발표 후 주가 하락폭이 더 커졌다. 유료회원이 급감했다는 소식이 전해지며 시간외 거래에서 11%가까이 급락했다.

메타의 어닝쇼크 이후 미국 주식 선물도 하락세를 보이고 있다. CNBC에 따르면 이날 오후 7시 45분을 기준으로 기술주 중심의 나스닥100 선물은 2.11% 떨어졌다. S&P500 선물과 다우 선물은 각각 0.93%, 0.06% 하락했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr