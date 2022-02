크래프톤, 인도 게임개발사 '노틸러스 모바일'에 65억원 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 크래프톤이 인도 스포츠게임 전문 개발사 '노틸러스 모바일(Nautilus Mobile)'에 540만달러(약 65억 원)의 투자를 단행했다고 3일 밝혔다.

2013년 설립된 노틸러스 모바일은 크리켓 게임 프랜차이즈를 개발 및 퍼블리싱 하고 있는 인도 스포츠게임 전문 개발사다. 대표 게임 ‘리얼 크리켓’은 전세계적으로 누적 1억 이상의 다운로드를 기록했으며 1000만명 이상의 월간 활성 이용자(MAU)를 확보하고 있다.

2020년에는 인도 디지털 엔터테인먼트 기술 회사 제트신서시스(JetSynthesys)가 노틸러스 모바일을 100% 인수하면서 크리켓 이스포츠 사업 계획을 발표하기도 했다.

크래프톤은 전반적인 인도 디지털 생태계 발전에 기여할 수 있는 투자를 지속적으로 진행해 왔다. 지난해 이스포츠 기업 '노드윈 게이밍(NODWIN Gaming)', 게임 스트리밍 플랫폼 '로코(Loco)', 웹소설 플랫폼 '프라틸리피(Pratilipi)', 인도 얼리 스테이지 펀드 '쓰리원포(3one4)', 소셜 플랫폼 'FRND(프렌드)' 등 인도 IT기업에 약 8000만달러(약 949억원)를 투자한 바 있다.

이번 투자는 크래프톤이 인도 기반의 게임 개발사를 대상으로 진행하는 첫 투자다.

손현일 크래프톤 인도법인 대표는 "노틸러스 모바일은 크리켓 게임을 성공적으로 구축하고 그 기반으로 참여도 높은 커뮤니티까지 확보한 입증된 게임사"라며 "인도 이용자들을 위해 차별화된 스포츠 게임 경험을 제공한다는 공동 목표를 달성하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

