내달 132兆 대출만기 소상공인 줄도산 위기

코로나 지원 이미 3명 상환 연장

중기부 "재연장 안되면 도산기업 많을것"

[아시아경제 송화정 기자, 김보경 기자] "가게 월세 한달만 밀려도 건물주인이 가만히 있지 않아요. 이 나이에 쫓겨나 길바닥에 나앉을 순 없잖아요."

서울 관악구에서 8년째 호프집을 운영하고 있는 70대 김모씨는 코로나 사태 여파로 빚에 허덕이고 있다. 그는 "하루 10만, 20만원 매출로 한 달 300만원의 월세를 감당하긴 힘들다"며 "정부지원대출과 은행대출, 최근에는 카드론까지 받았다"고 했다. 대출을 받으면 신용등급이 낮아지는 걸 알면서도 감수할 수 밖에 없다고 했다. 정부의 방역 조치로 영업시간이 오후 9시로 제한되다보니 손님도 줄고, 아르바이트생마저 구하기 쉽지 않다. 설상가상으로 무릎 건강까지 악화됐지만 대출금을 생각하면 설 연휴에도 문을 열 수 밖에 없었다. 김씨는 "코로나가 끝날 때까지 버텨야 한다는 심정"이라며 "대출 만기 연장 혜택이 늘어나면 도움이 될 것"이라고 말했다.

앞서 금융당국은 2020년 4월부터 전 금융권이 참여한 코로나19 금융지원 프로그램을 통해 272조2000억원(지난해 11월 말 기준)을 지원했다. 이중 만기연장이 258조2000억원, 원금유예가 13조8000억원, 이자유예가 2354억원이다. 현재 대출 연장 및 원리금 상환유예 잔액 규모는 132조2000억원이다. 대출 만기 연장·이자 상환유예 조치가 3월말 종료되면 132조2000억원이 한꺼번에 만기 도래하는 셈이다.

중소벤처기업부는 기업 줄도산 우려를 드러내며 만기 추가 연장 필요성에 손을 들어줬다. 변태섭 중소벤처기업부 중소기업정책실장은 최근 열린 기자간담회에서 "1년 반 이상 원리금 상환을 연장해온 상황에서 바로 셧다운(종료)하면 많은 수의 기업이 도산할 가능성이 높다"며 "일률적인 셧다운은 맞지 않다고 본다"고 말했다.

권칠승 중소기업벤처부 장관도 "리스크 심사를 코로나19 이전과 같은 수준으로 진행하면 (대출) 재연장이 안되는 기업들이 많을 것"이라며 "코로나19 상황에 맞는 새로운 리스크 심사 기준을 설정해야 한다고 본다"고 밝혔었다.

소상공인들의 어려움을 감안해 금융당국도 고심 중이다. 고승범 금융위원회 위원장은 소상공인 대출 만기 연장·이자 상환유예 조치에 대해 3월말 종료 원칙에서 한 발 물러서 추가 연장 가능성을 내비쳤다. 금융위 관계자는 "현재 소상공인과 중소기업에 대해 경영·실태 진단 중으로 추가 연장 여부는 구체적인 통계가 나오고 경제 상황 등을 고려해 3월에 결정할 수 있을 것"이라고 말했다.

