송영길 "김혜경 '의전 논란' 보다, 한동훈에 명령한 김건희 더 문제"

"김건희, 검찰총장 부인이란 이유로 한동훈과 수차례 연락"

[아시아경제 강주희 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 이재명 대선 후보 배우자 김혜경씨의 이른바 '의전 논란'과 관련해 "윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희씨가 한동훈 검사장과 수차례 연락을 주고받은 것이 더 큰 문제"라고 주장했다.

송 대표는 2일 JTBC 뉴스룸과 인터뷰에서 김혜경씨 논란 관련 당의 입장을 묻자 "김건희씨가 검찰총장의 부인이라는 이유로 지난 검언유착 당시 한동훈 검사장에게 4개월간 9차례 전화하고 332차례 카카오톡을 주고받은 자체가 심각한 문제 아닌가"라고 답했다.

그는 이어 "개인 심부름 이걸 떠나서 아예 검찰총장 부인이 검사장을 자신의 부하처럼 이렇게 명령하고 지시하고 이런 관계라면 심각한 문제가 아닌가 생각한다"고 강조했다.

송 대표는 민주당이나 선거대책위원회 차원에서 김혜경씨의 의전 논란에 대한 조사를 할 계획이 있느냐는 물음에는 "그 문제는 본인들이 처리해야 하지 않을까 싶다"며 말을 아꼈다.

최근 일부 언론은 김혜경씨가 이 후보가 경기지사로 재직하던 시절 경기도청 비서실에서 근무한 별정직 7급 공무원 A씨에게 자신의 약을 대리 처방받게 하고, 아들의 퇴원 수속을 대신 밟게 하는 등 사적인 심부름을 시켰다는 의혹을 여러 차례 보도했다.

이에 대해 김혜경씨는 2일 입장문을 내고 "있어서는 안 될 일이 있었다. 그동안 고통을 받았을 A씨가 얼마나 힘들었을지 생각하니 마음이 아린다"며 "다시 한번 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 데 대해서 송구하다는 말씀을 드린다"고 사과했다.

이어 "모든 것이 저의 불찰이다. 공과 사를 명료하게 가려야 했는데 배모씨와 친분이 있어 도움을 받았다. 그러나 상시 조력을 받은 것은 아니다"라고 해명했다. 김혜경씨가 언급한 배씨는 경기도청 5급 공무원으로, A씨에게 김혜경씨의 사적 용무를 하도록 지시한 인물이다.

이번 의혹과 관련해 배씨도 같은 날 입장문을 내고 "이 후보 부부에게 잘 보이고 싶어 상식적인 선을 넘는 요구를 했다. 어느 누구도 시키지 않은 일을 A씨에게 요구했다"며 "모든 책임은 저에게 있다"고 사과했다.

