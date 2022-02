블랙핑크 '뚜두뚜두' MV 유튜브 조회수 18억회

억대 조회 수 영상만 서른두 편…채널 구독자 7180만명

그룹 블랙핑크가 2018년 발표한 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 뮤직비디오 조회 수가 18억 회를 돌파했다. 1일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 이 영상은 이날 오후 5시 2분께 유튜브에서 조회 수 18억 회를 넘었다. K팝 그룹 뮤직비디오 최초 기록이다. 2018년 6월 15일 공개돼 3년 7개월 만에 달성했다. YG엔터테인먼트 측은 "현 추세라면 연내 20억 뷰 달성도 불가능하지 않아 보인다"고 했다.

'뚜두뚜두'는 블랙핑크 첫 미니앨범 '스퀘어 업(SQUARE UP)'의 타이틀곡이다. 중독성 강한 후렴구와 직설적인 가사, 양손으로 총을 쏘는 듯한 안무 등이 특징으로 꼽힌다. 발매 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 55위로 진입했다. 뮤직비디오는 그해 가장 많이 본 K팝 영상으로 떠올랐다. 지난해 2월에는 K팝 남녀 그룹 통틀어 처음으로 유튜브 조회 수 15억 회를 넘었다.

블랙핑크는 '뚜두뚜두' 뮤직비디오를 포함한 영상 서른두 편이 억대 조회 수를 기록했다. 현재 유튜브 채널 구독자는 7180만 명으로, 전 세계 아티스트 가운데 가장 많다.

