올림픽 앞둔 中, 항저우서 오미크론 확산세…베이징은 안정

[아시아경제 권재희 기자] 중국에서 춘제(중국의 설) 연휴가 시작된 가운데 항저우에서 코로나19 변이 바이러스인 오미크론이 빠르게 확산하고 있는 것으로 나타났다.

1일 중국 국가위생건강위원회에 따르면 항저우에서는 전날(오후 6시 기준) 13명의 오미크론 확진자가 나왔다. 이틀간 총 37명의 확진자가 항저우에서 발생한 것이다.

항저우에서는 지난달 26일 처음으로 오미크론 확진자가 발생한 후 지금까지 총 96명의 누적 확진자가 확인됐다.

항저우시 당국은 확진자 동선을 추적하는 한편 밀접접촉자를 집중 격리했다.

또 확진자가 발생한 거주지와 인근 지역을 봉쇄하고 핵산 검사를 하고 있다.

현재 항저우의 중·고위험 지역은 모두 13곳이다.

베이징 동계 올림픽 개막을 앞두고 집단 감염이 발생한 베이징은 안정세를 보이고 있다. 베이징에서는 지난달 29일 확진자 20명이 발생한 이후 30일 3명, 31일 2명으로 감소했다. 집단 감염이 시작된 지난달 15일 이후 현재까지 베이징의 누적 확진자 수는 110명이다.

북경청년보는 "베이징시 당국의 강력한 방역 정책으로 확진자 수가 효과적으로 감소하고 있다"고 분석했다.

베이징시는 집단 감염이 발생한 이후 주요 발생 지역인 펑타이구에 대해 4차례 전수 핵산검사를 하고, 고위험 지역 주민을 대상으로 1일 1회 핵산검사를 진행했다.

또 베이징으로 오는 모든 우편물과 택배를 두 차례 소독하는 등 방역 수위를 최고 수준으로 높였다.

