심상정 "코로나 방역 간호사·보건의료 헌신, 제대로 된 보상 뒤따라야"

1일, 코로나 전담병원 찾아 간호사들과 간담회

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 1일 코로나19 방역 최전선에 있는 의료 현장을 찾아 간호사 등 보건의료 노동자들의 헌신에 제대로 된 보상이 뒤따라야한다고 강조했다.

이날 새벽 심 후보는 코로나19 전담병원인 서울 서남병원을 찾아 간호사들과 간담회를 갖고 "헌신하고 최선을 다하는 것과 그에 대한 제대로 된 보상이 뒤따르는 것, 그렇게 되어야 시스템이 돌아가는 것이라는 점을 국민들께 계속 말씀을 드린다. 그래야 정치권에서 제대로 책임질 수 있다"면서 이같이 말했다.

심 후보는 "보건의료 현장의 어려움들은 여러분들만의 문제가 아니라 대한민국 국민의 건강과 안전의 문제가 됐다"며 "코로나 전담병원에 계시는 분들은 거의 무한 책임이 부과되어 있다 보니 다른 분들보다 더 힘드셨을 것 같다"고 말했다.

이어 지난해 8월 국립중앙의료원에서 의료진을 만난 경험을 떠올리며 "더위하고 과로 때문에 신발에 땀이 찰랑거릴 정도라고 말씀하시면서 흐느낄 때 K-방역을 감당하고 있는 분들이 누구인가, 또 얼마나 힘든 상황에서 이 일을 하고 있나 제대로 알게 됐다"고 회고했다.

그는 "작년 국감 때 나왔던 보건의료 노동자 건강실태조사 통계에 간호사님들 10명 중 7명이 정신적인 우울감을 겪고 있다는 이야기를 듣고서 정말 깜짝 놀랐다"며 "요즘처럼 일자리 구하기도 힘든데 간호사님들이 1년에 절반 가까이 그만둔다고 해서 정말 충격이었다. 얼마나 힘들면 이렇게 청춘 시절에 투자를 해서 얻은 자리인데 그만두실까"라고 했다.

그러면서 심 후보는 "이 국면에서 간호사님들을 비롯한 보건의료 인력들이 제대로 일할 수 있도록 적극적 개선이 필요하고 충분한 뒷받침 해줘야 한다고 생각한다"며 "빠른 시일 내에 여러분의 노동환경이 개선될 수 있도록 저희도 최선을 다하겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr