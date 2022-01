미국·러시아 외교수장 내일 통화…“푸틴, 서방에 입장 밝힐 것”

크렘린궁 "푸틴, 서방 안보보장 거부에 입장 발표…날짜 밝힐 수 없어"

[아시아경제 김희윤 기자] 우크라이나를 둘러싼 러시아와 서방의 갈등이 이어지는 가운데 토니 블링컨 미국 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 전화 통화를 갖는다.

31일(현지시간) 타스 통신 등 현지 언론에 따르면 러시아 외무부는 라브로프 장관이 내달 1일 블링컨 미국 국무장관과 통화할 것이라고 밝혔다.

마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 "양국 장관이 1일 전화 통화를 할 계획"이라며 "대면 회담 계획은 없다"고 발표했다.

블링컨 장관과 라브로프 장관은 앞서 지난 21일 스위스 제네바에서 만나 우크라이나 사태 해법을 논의했으나 양측 간 입장차만 확인했다.

러시아는 2014년 우크라이나의 크림반도를 무력으로 합병한 뒤 지난해 말부터 우크라이나 접경에 약 13만 명의 병력을 배치했다. 미국은 러시아가 언제든지 우크라이나를 침공할 준비가 돼 있다고 보고 강력한 제재를 경고하는 한편 연일 외교적 해결을 촉구하고 있다.

반면 러시아는 북대서양조약기구(NATO·나토)의 위협에 대응한 것뿐이라며 침공설을 부인하고 있다. 오히려 우크라이나의 나토 가입 금지, 나토의 동진(東進) 중단 등을 주요 내용으로 하는 안보 보장안을 요구했다.

미국과 나토는 러시아가 제시한 안보 보장안에 거부 의사를 밝혔다. 이후 양측은 여러 차례 외교적 해법을 모색했으나 마땅한 돌파구를 찾지 못한 상황이다.

크렘린궁은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 조만간 서방의 안보 보장안 거부에 대해 입장을 밝힐 것이라고 전했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 기자들과 만난 자리에서 "푸틴 대통령이 필요하다고 판단하는 즉시 입장을 발표할 것"이라며 "다만, 정확한 날짜는 밝힐 수 없다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr