방탄소년단 지민 코로나19 확진에 충수염 수술…“당분간 입원 치료” [전문]

코로나19 확진 판정과 함께 급성 충수염(맹장염) 진단, 수술 후 회복 중

[아시아경제 김희윤 기자] 방탄소년단(BTS) 멤버 지민이 코로나19 확진 판정과 함께 맹장염 진단을 받고 수술을 받았다.

31일 방탄소년단 소속사 빅히트는 "지민은 30일 오후 경미한 인후통 증세와 함께 급작스러운 복통을 느껴 인근 병원 응급실에 방문해 PCR 및 정밀 검사를 진행했다"며 "검사 결과 코로나19 확진 판정과 함께 급성 충수염(맹장염) 진단을 받고 수술이 필요하다는 의료진 권고에 따라 31일 새벽 수술을 받았다"고 밝혔다.

소속사에 따르면 의료진 소견 상 수술은 잘 마무리됐으며 지민은 현재 안정을 취하면서 회복 중에 있는 것으로 전해졌다.

빅히트는 "코로나19 확진과 급성 충수염(맹장염) 수술이 결합돼 당분간 입원 치료를 진행할 예정이다"며 "현재 경미한 인후통 증세가 있으나 호전되고 있다. 바이러스 전파력이 있다고 판단되는 기간 동안 다른 멤버와 접촉은 없었다"고 설명했다.

이어 "당사는 아티스트의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 지민이 조속히 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다해 지원할 예정이며, 또한 방역 당국의 요청 및 지침에도 성실히 협조하겠다"고 덧붙였다.

방탄소년단은 앞서 멤버 RM과 진, 슈가가 코로나19 확진 판정을 받아 치료에 전념했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr